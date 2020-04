Business news: Algeria, coronavirus blocco porta 90 mila aziende verso il fallimento

- La Federazione nazionale dei giovani imprenditori algerini ha elogiato la decisione del presidente, Abdelmajid Tebboune, di cercare soluzioni per le compagnie in difficoltà finanziarie a causa della diffusione del coronavirus e dalla cessazione dell'attività economica. Sono 90 mila le aziende che sono sull'orlo della bancarotta in Algeria. Il capo dell'Unione nazionale dei giovani imprenditori, Riad Tunkh, ha detto che la difficile situazione nelle istituzioni economiche oggi a causa del fermo delle attività economiche "impone all'Algeria di ricorrere alla concessione di aiuti alle imprese". (Ala)