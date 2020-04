Business news: Qatar, Doha valuta emissione obbligazionaria da 5 miliardi di dollari

- Il Qatar, il più grande esportatore mondiale di gas naturale liquefatto, sta valutando l’emissione di obbligazioni per 5 miliardi di dollari per sostenere le sue finanze dalla crisi legata alla pandemia di coronavirus e dal calo dei prezzi del petrolio. Secondo quanto riferisce la stampa locale, lo stato del Golfo ha incaricato un team di banche, tra cui Standard Chartered Plc, JPMorgan Chase & Co., Barclays Plc e Deutsche Bank Ag per l’emissione. I prezzi del gas sono strettamente legati al costo del petrolio, che è sceso di oltre il 50 per cento nell'ultimo mese. Al momento non è stata presa alcuna decisione finale sui tempi della vendita di obbligazioni. Per arginare le conseguenze della crisi combinata, i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo stanno dirottando miliardi di dollari dei propri fondi sovrani nelle proprie economie. Il calo delle attività provenienti da fondi in paesi come il Qatar, Emirati e Arabia Saudita potrebbe superare quest'anno i 300 miliardi di dollari, secondo l'Istituto di finanza internazionale. Il Qatar vanta uno dei più importanti fondi sovrani della regione, ma in gran parte non è liquido e ha anche grandi partecipazioni in aziende governative. La crisi legata al coronavirus avrà conseguenze sui pagamenti da parte dei clienti importatori di gas, aumentano i requisiti di cassa per il fondo sovrano. (Res)