Business News: coronavirus, Banca mondiale stanzia prestito di 50 milioni di dollari per rafforzare risposta sanitaria in Kenya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya riceverà un prestito di 50 milioni di dollari dalla Banca mondiale per finanziare gli sforzi volti a prevenire la diffusione del coronavirus. Lo ha reso noto la Banca mondiale in una nota citata dai media locali. Il ministro della Sanità, Mutahi Kagwe, ha affermato che l'importo verrà utilizzato per il reperimento di equipaggiamento protettivo per gli operatori sanitari e di disinfettanti per le mani e per aumentare la capacità dei posti letto negli ospedali. Il prestito, come riferisce il quotidiano “Daily Nation”, si è reso necessario dopo che gli operatori sanitari del paese si sono lamentati della mancanza di adeguati dispositivi di protezione negli ospedali. Nei giorni scorsi i leader sindacali degli operatori sanitari hanno affermato che i medici necessitano di più dispositivi di protezione e hanno invitato il governo a integrare la produzione locale utilizzando i dazi sulle importazione dei materiali. Nel paese si registrano al momento 81 casi confermati di contagi e un decesso. (Res)