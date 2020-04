Business News: coronavirus, Banca mondiale stanzia oltre 82 milioni di dollari per risposta in Etiopia

- Il governo dell'Etiopia ha stipulato con il gruppo della Banca mondiale un accordo di finanziamento di un totale di 82,6 milioni di dollari, che il paese destinerà al suo programma di risposta all'emergenza coronavirus. Lo riferisce l'emittente locale "Fbc". L'intesa è stata firmata in via digitale dal ministro delle Finanze etiope Ahmed Shide e dal direttore nazionale della Bm per l'Etiopia, l'Eritrea, il Sudan e il Sud Sudan, Carolyn Turk, e prevede che 41,3 milioni di dollari saranno donati ad Addis Abeba mentre l'altra metà della somma verrà concessa a credito. "Sebbene l'Etiopia abbia ottenuto significativi miglioramenti nei risultati sanitari e nel rafforzamento del proprio sistema della salute, si prevede che la pandemia di Covid-19 sfiderà i sistemi di preparazione e risposta alla salute pubblica della nazione e avrà un impatto negativo sull'economia", ha detto Carolyn Turk, spiegando che il progetto "fornirà i fondi di emergenza necessari per aiutare l'Etiopia a colmare le lacune" nelle risorse critiche. In particolare, verrà finanziato l'approvvigionamento di forniture e attrezzature mediche, con particolare attenzione al consolidamento delle capacità diagnostiche, migliorando lo screening sanitario delle persone che entrano nel paese e istituendo centri di quarantena, isolamento e trattamento. Il gruppo della Banca mondiale sta lanciando un pacchetto da 14 miliardi di dollari per rafforzare la risposta Covid-19 nei paesi in via di sviluppo. Per integrare il sostegno ai paesi con un supporto più ampio, il gruppo Bm distribuirà fino a 160 miliardi di dollari in 15 mesi a favore delle persone meno abbienti, oltre che per sostenere le imprese e la ripresa economica. (Res)