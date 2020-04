Usa: Biden parla con Sanders, presto sceglierò vicepresidente e altri membri amministrazione

- Joe Biden, il favorito nella corsa alla nomination del Partito democratico per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, ha detto al rivale Bernie Sanders che presto inizierà a scegliere i membri della sua possibile amministrazione. Secondo quanto riferisce il portale web “Politico”, è stato lo stesso Biden a rivelarlo nel corso di una raccolta fondi tenutasi in videoconferenza, affermando che intende svelare i nomi selezionati per una sua amministrazione presidenziale in caso di vittoria alle elezioni di novembre verso “la metà del mese”. Biden ha affermato di aver già discusso con diversi potenziali nomi che potrebbero comporre la sua squadra. "Una delle cose che ho imparato molto tempo fa, è che un buon leader deve essere disposto ad avere intorno persone più intelligenti di loro, che sappiano di più di quanto lui sappia su un determinato argomento, attirare persone che in realtà hanno un'esperienza che lui non ha", ha detto Biden. “Ne ho parlato con Bernie. È un amico. Siamo rivali ma è un amico. Non voglio che pensi che io sia presuntuoso, ma ora devo iniziare a decidere su chi fare delle valutazioni di base sui potenziali candidati all’amministrazione presidenziale e ci vorrà del tempo", ha aggiunto Biden. (segue) (Nys)