Usa: Biden parla con Sanders, presto sceglierò vicepresidente e altri membri amministrazione (2)

- È la prima volta che l'ex vicepresidente ha rivelato di aver tenuto una conversazione privata con Sanders da quando le primarie democratiche sono diventate una corsa a due. I colloqui, peraltro, sarebbero avvenuti a livello di staff tra i due candidati. Sanders ha recentemente dichiarato di ritenere che potrebbe avere una chance per la nomina, nonostante il significativo deficit in termini di delegati oramai accumulatosi nei confronti di Biden. L’ex vicepresidente ha rivelato, infine, di essersi confrontato con l’ex presidente Barack Obama per valutare i nomi della futura amministrazione presidenziale. “Ho chiamato il presidente Obama, non per sapere chi prendere in considerazione, ma per capire quando iniziare. La convention è stata rinviata di un altro mese (a causa dell’emergenza del coronavirus), quindi ora c'è più tempo", ha detto Biden. "È un po' presuntuoso, ma a metà del mese nomineremo un comitato che sovrintenderà al processo di selezione del vicepresidente", ha aggiunto il candidato democratico. (Nys)