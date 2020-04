Coronavirus: United Airlines annulla il 90 per cento dei voli per gli aeroporti di New York e New Jersey

- United Airlines, una delle principali compagnie aeree statunitensi, cancellerà temporaneamente fino al 90 per cento dei suoi voli da e per gli aeroporti di Newark e La Guardia, rispettivamente New Jersey e New York, per ridurre il rischio contagio di coronavirus: loo riferisce l'emittente "WNBC", che riporta una lettera dell'amministratore delegato dell'azienda Greg Hart ai dipendenti. La decisione è arrivata dopo che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno invitato i residenti di New York, New Jersey e Connecticut ad astenersi dal viaggiare all'interno del paese per 14 giorni. (segue) (Nys)