Coronavirus: United Airlines annulla il 90 per cento dei voli per gli aeroporti di New York e New Jersey (2)

New York, 05 apr 08:10 - (Agenzia Nova) - I voli non riprenderanno per almeno tre settimane. Lo stato americano di New York ha registrato ieri il suo più grande aumento giornaliero del numero di nuovi casi Covid-19 con 10.841 test positivi e 630 nuovi decessi. Il numero totale di casi segnalati nello stato dall'inizio dell'epidemia è salito così a 113.704. Il bilancio delle vittime Covid-19 nello stato di New York è ora pari a 3.565. Circa 15.905 persone stanno attualmente ricevendo un trattamento per la malattia negli ospedali e 4.126 di questi sono attualmente in reparti di terapia intensiva. (segue) (Nys)