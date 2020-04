Coronavirus: United Airlines annulla il 90 per cento dei voli per gli aeroporti di New York e New Jersey (3)

New York, 05 apr 08:10 - (Agenzia Nova) - New York è diventata l'epicentro dell'epidemia di Covid-19 negli Stati Uniti, che a sua volta ha riportato più del doppio del numero di casi rispetto a qualsiasi altro paese. Secondo la Johns Hopkins University, oltre 301 mila persone sono risultate positive al test Covid-19 negli Stati Uniti con oltre 8 mila casi fatali. Oltre 14 mila pazienti sono guariti. (Nys)