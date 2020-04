Energia: Trump definisce l'Opec "illegale", pronti a proteggere l'industria statunitense

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che l'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio si sta distruggendo, ma è pronto a imporre dei dazi sul petrolio straniero se questa misura diverrà necessaria per proteggere l'industria energetica degli Stati Uniti. "Sono stato contro l'Opec per tutta la vita, perché che cos'è? È illegale, potrebbe essere definito un cartello, un monopolio; quindi non mi interessa dell'Opec", ha detto Trump al briefing della Task Force sul Coronavirus alla Casa Bianca. "Si stanno distruggendo da soli", ha aggiunto Trump, che ha sottolineato che l'Opec è a vantaggio della Russia e dell'Arabia Saudita. Il capo dello Stato Usa ha anche affermato di essere fiducioso nel settore energetico statunitense. "Siamo il produttore numero uno al mondo in questo momento. Sono un grande sostenitore del nostro comparto energetico e ci occuperemo di questo; e se devo imporre delle tariffe sul petrolio proveniente dall'estero o adottare altre misure per proteggere le nostre migliaia o decine di migliaia di lavoratori del settore energetico e le nostre grandi aziende che producono tutti questi lavori, farò tutto ciò che devo fare", ha detto Trump ai giornalisti. (segue) (Nys)