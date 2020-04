Energia: Trump definisce l'Opec "illegale", pronti a proteggere l'industria statunitense (2)

- Nella giornata di ieri, Jason Kenney, il premier della provincia canadese produttrice di petrolio dell'Alberta, ha dichiarato che gli Stati Uniti e il Canada potrebbero potenzialmente imporre dei dazi sulle importazioni di petrolio dalla Russia e dall'Arabia Saudita sino alla risoluzione della disputa sui prezzi in corso tra Riad e Mosca. I paesi dell'Opec+ si riuniranno in videoconferenza la prossima settimana - al momento la riunione è fissata per il 9 aprile - per discutere del potenziale rilancio di un accordo sul taglio della produzione di petrolio scaduto lo scorso 31 marzo. Gli stati membri dell'Opec, la Russia e altri paesi produttori di petrolio, noti come Opec+, hanno iniziato a limitare l'offerta nel 2017. L'accordo di riduzione della produzione di petrolio è stato prorogato più volte, ma il 6 marzo i paesi Opec+ non sono stati in grado di concordare una nuova estensione dell'intesa per limitare la produzione di petrolio. Le restrizioni sono state revocate quando il precedente accordo è scaduto alla fine di marzo, portando a un crollo del mercato, in concomitanza con un calo globale della domanda causata dall'attuale pandemia di Covid-19. (Nys)