Usa: Trump difende scelta di licenziare Atkinson, è stato una "disgrazia totale"

- L’oramai ex ispettore generale dell’intelligente, Michael Atkinson è stato una “disgrazia totale”. Con queste parole il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha difeso ieri sera la sua decisione di licenziare il funzionario che, grazie al suo lavoro, ha portato all’avvio della procedura d’impeachment nei confronti dell’attuale capo dello Stato, poi non concretizzatasi. “Penso che abbia fatto un lavoro terribile. Assolutamente terribile”, ha detto Trump parlando di Atkinson. "Ha preso questo rapporto inesatto di un pessimo informatore e lo ha portato al Congresso", ha aggiunto Trump. Il rapporto, tuttavia, prima di arrivare al Congresso per la procedura d’impeachment era stato corroborato da alcune testimonianze e dalla trascrizione della conversazione telefonica fra Trump e il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, l’elemento chiave di tutta la vicenda. Il presidente statunitense, peraltro, ha affermato che secondo lui potrebbe essere Adam Schiff, presidente della Commissione per l’intelligence della Camera dei rappresentanti, “l’informatore” su cui si baserebbe l’intera indagine. "Hanno dato a questo informatore uno status che non merita. È un falso informatore", ha concluso Trump. (segue) (Nys)