Usa: Trump difende scelta di licenziare Atkinson, è stato una "disgrazia totale" (2)

- Schiff è stato il volto pubblico del Partito democratico durante tutta la fase della procedura d’impeachment. La decisione del presidente, come emerso nelle ultime ore, è stata duramente contestata dai democratici che la definiscono un abuso di potere e un atto di ritorsione politicamente motivato. Diversi esponenti del Partito democratico, di fatto, accusano Trump di voler intimidire il lavoro dei servizi d’intelligence minacciando chi si oppone al suo operato. Tuttavia, anche diversi esponenti repubblicani hanno espresso quanto meno disagio per la decisione del capo dello Stato e hanno elogiato il lavoro di Atkinson. Fonti del congresso interpellate dal portale "Politico" hanno riferito che dopo aver ricevuto venerdì sera la lettera di licenziamento di Atkinson - che prevede un preavviso di 30 giorni - hanno subito disposto il congedo amministrativo per il funzionario che, quindi, ha concluso effettivamente il suo incarico il 3 aprile. (Nys)