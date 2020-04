Guatemala: vietati i viaggi interni per Pasqua per frenare la diffusione del coronavirus

- Il presidente guatemalteco Alejandro Giammattei ha vietato i viaggi tra i diversi dipartimenti del paese centroamericano prima e durante la Pasqua per frenare la diffusione del nuovo coronavirus. Il divieto arriva quando i guatemaltechi che vivono nelle grandi città si stavano preparando a tornare a casa per celebrare la Pasqua con i familiari nelle campagne. Giammattei ha anche annunciato un divieto di vendita e consumo di alcolici che entrerà in vigore oggi pomeriggio e terminerà il 12 aprile. Anche se il Guatemala ha solo 61 casi confermati del nuovo coronavirus e due morti, uno dei numeri più bassi della regione, Giammattei aveva già messo in atto un coprifuoco e restrizioni di viaggio. (Mec)