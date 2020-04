Messico: coronavirus, bilancio delle vittime sale a 79

- Il numero di persone che sono morte a causa del coronavirus in Messico è aumentato da 60 a 79 in 24 ore, con dati aggiornati alla serata di ieri: lo ha detto il ministro della Sanità Hugo Lopez-Gatell. "Il numero di persone che sono morte per complicazioni di questa malattia ha raggiunto 79 anni, per tutti loro la situazione è stata aggravata dalla presenza di malattie croniche o dalla loro età", ha detto Lopez-Gatell durante una conferenza stampa. Il Messico ha registrato 1.890 casi Covid-19. (segue) (Mec)