Roma: incendio al quartiere Don Bosco, morto un uomo di 60 anni

- Un incendio è divampato nelle prime ore del mattino in via Lucio Mummio 21, nel quartiere Don Bosco di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco intorno alle 6.40 per domare le fiamme che sono state circoscritte alla cucina dell'appartamento al quinto piano di una palazzina. All'interno è stato rinvenuto il corpo carbonizzato di un uomo di 60 anni. Sul posto la Polizia di Stato, il 118 e Italgas. (Rer)