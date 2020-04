Brasile: Camera bassa approva "bilancio di guerra" per risposta a coronavirus

- La Camera bassa del Congresso del Brasile ha approvato un emendamento costituzionale per un "bilancio di guerra" per separare le spese relative al coronavirus dal budget principale del governo e proteggere l'economia mentre il paese ha superato diecimila casi confermati. La misura necessita ancora dell'approvazione del Senato con tre quinti dei voti in due turni previsti per la prossima settimana. La camera bassa ha approvato il testo principale del disegno di legge con 423 voti a favore e uno contrario nella seconda tornata di voti. (segue) (Brb)