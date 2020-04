Brasile: Camera bassa approva "bilancio di guerra" per risposta a coronavirus (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento crea un regime straordinario per impedire che le spese relative a un decreto sullo "stato di emergenza" innescato dalla pandemia, fino al 31 dicembre, vengano mischiate al bilancio federale nello stesso periodo. Oltre ad allentare i vincoli fiscali e di bilancio per accelerare le misure per affrontare l'epidemia, il bilancio di guerra garantisce anche obbligazioni di emergenza della banca centrale brasiliana per stabilizzare i mercati finanziari. (segue) (Brb)