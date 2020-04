Brasile: Camera bassa approva "bilancio di guerra" per risposta a coronavirus (3)

- "Dobbiamo garantire che il denaro raggiunga i settori chiave, quindi da questa settimana inizieremo a discutere su ciò che vogliamo acquistare e che tipo di intervento vogliamo fare", ha detto il presidente della banca centrale brasiliana, Roberto Campos, secondo cui la crisi economica sarà molto peggiore di quella del 2008 perché l'epidemia di Covid-19 ha scatenato il deflusso più grande mai visto nei mercati emergenti, con la borsa brasiliana e la valuta tra le più colpite. "Ma ci siamo mossi rapidamente per aumentare la liquidità del mercato e abbiamo ancora tante misure da adottare", ha affermato, aggiungendo che il sistema finanziario è abbastanza solido e che le azioni hanno il potenziale per iniettare oltre 224 miliardi di dollari in liquidità. (segue) (Brb)