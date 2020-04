Brasile: Camera bassa approva "bilancio di guerra" per risposta a coronavirus (5)

- Il presidente dell'istituzione brasiliana ha riconosciuto, tuttavia, che alcune misure adottate per dare ossigeno all'economia, come una riduzione degli obblighi di riserva delle banche, non stanno ancora ottenendo l'effetto desiderato. "Le banche sono conservatrici e il credito non sta raggiungendo chi ne ha bisogno", ha detto. Guedes ha poi ribadito che, nonostante l'attenzione rivolta alle misure di emergenza, ritiene che la ripresa economica si basi ancora su riforme strutturali, compresi i tagli alle tasse. (Brb)