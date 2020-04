Business news: Cina, voli internazionali limitati a 134 a settimana per coronavirus

- I voli internazionali cinesi sono stati limitati a non più di 134 alla settimana, nel tentativo di recidere efficacemente il numero crescente di infezioni importate, soddisfacendo al contempo le esigenze dei cittadini cinesi all'estero, in particolare degli studenti, di tornare a casa. Lo ha riferito l'Amministrazione dell'aviazione civile cinese (Caac). Diciotto vettori nazionali stanno programmando 88 voli internazionali e 20 vettori stranieri da 12 paesi dovrebbero operare 20 voli internazionali questa settimana, con un carico massimo di passeggeri al 75 per cento. "Thailandia, Cambogia e Giappone sono i tre paesi che effettueranno il maggior numero di voli verso la Cina", ha dichiarato Ma Bing, direttore della Caac. Nello specifico, la Thailandia opererà 12 voli, la Cambogia dieci e il Giappone nove. Il dirigente ha anche affermato che 106 voli internazionali in partenza per Pechino sono stati dirottati verso altre città della Cina, coinvolgendo 24.651 passeggeri, di cui l'84 per cento è ora in quarantena a livello locale. (Cip)