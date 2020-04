Coronavirus: Trump annuncia invio ventilatori polmonari nello Stato di New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato che saranno inviati ventilatori polmonari nello Stato di New York, recuperando materiale da una scorta di 10 mila dispositivi per la terapia intensiva del governo federale. “Ne Avremo bisogno di altri”, ha dichiarato il presidente in un briefing sulla pandemia di coronavirus alla Casa Bianca. Il presidente ha aggiunto che verranno schierati nella città di New York circa mille militari per fornire assistenza dove necessario. Attualmente sono stati registrati 113.806 casi di coronavirus a New York e 3.565 decessi, secondo un conteggio della Johns Hopkins University. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha affermato che questa settimana e la prossima saranno probabilmente le più difficili nella lotta contro il coronavirus e che "ci saranno molte morti". Parlando durante un briefing alla Casa Bianca, Trump ha dipinto un quadro cupo delle prossime due settimane, ma ha aggiunto che vi saranno meno decessi se verranno prese alcune misure.(Nys)