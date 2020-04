Business news: Mongolia, esportate 90 mila tonnellate di carbone in Cina a marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Mongolia ha esportato circa 90 mila tonnellate di carbone in Cina a marzo, secondo quanto riferito dall'Amministrazione generale delle dogane mongola (Mcga). "Le esportazioni di carbone sono state effettuate attraverso quattro punti di confine tra i paesi, vale a dire Gashuunsukhait, Zamiin-Uud, Shiveekhuren e Khangi", ha affermato l'Mcga in una nota. Il paese ha ripreso ad esportare carbone in Cina a metà marzo dopo una battuta d'arresto iniziata il 10 febbraio a causa della pandemia di Covid-19. "Ora stiamo lavorando per riaprire altri quattro punti di confine, ossia Bichigt, Bayankhoshuu, Burgastai e Bulgan per aumentare le esportazioni", ha spiegato Yondonsuren Jargalsaikhan, funzionario del ministero dei Trasporti. La Mongolia ha anche ripreso l'esportazione di altri prodotti minerari tra cui concentrati di rame e minerali di ferro in Cina, secondo il funzionario. (Cip)