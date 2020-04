Business news: Istituto della finanza internazionale, nel 2020 crescita lenta per paesi del Golfo

- Secondo l’Istituto della finanza internazionale (Iif), la congiuntura tra crisi legata al coronavirus e bassi prezzi del petrolio provocherà un rallentamento della crescita nei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) nel 2020. Lo riferisce il quotidiano emiratino "Khaleej Times". Per l'Iif, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti cresceranno dello 0,8, 0,7 e 0,6 per cento rispettivamente. Qatar e Oman cresceranno invece dello 0,4 e dello 0,2 per cento, mentre il Bahrein registrerà una decrescita dello 0,7 per cento. (Res)