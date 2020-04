Business news: Arabia Saudita, da maggio aumento esportazioni greggio a 10,6 milioni di barili al giorno

- Il ministero dell’Energia dell'Arabia Saudita ha annunciato l’intenzione di aumentare le esportazioni giornaliere di greggio di circa 600 mila barili, raggiungendo i 10,6 milioni di barili a partire da maggio. Lo riferisce il quotidiano saudita "Saudi Gazette". L’aumento sarà possibile grazie a una diminuzione del consumo interno. Lo scorso 6 marzo, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia non hanno raggiunto un accordo per avviare ulteriori tagli alla produzione per 1,5 milioni di barili al giorno. (Res)