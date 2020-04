Business news: saudita Aramco annuncia esportazione record di 18,8 milioni di barili di petrolio

- La compagnia petrolifera saudita Aramco ha annunciato di aver esportato 18,8 milioni di barili di petrolio caricati a bordo di 15 superpetroliere. In una nota diffusa il primo aprile, la compagnia ha sottolineato: "Poiché il mondo richiede stabilità economica, Aramco si impegna a fornire energia al mondo. La società sta battendo il suo record, con l’invio di 15 petroliere con un carico di 18,8 milioni di barili di petrolio". Questa mattina diversi media specializzati, tra cui il “Wall Street Journal” avevano riferito che Riad aveva iniziato a mantenere la sua promessa di aumentare le forniture di petrolio al mercato, nonostante il rapido calo della domanda dovuto all’emergenza coronavirus. In base ai tracciati del sito “Marine Traffic” alcune delle superpetroliere navi cisterna hanno lasciato i porti sauditi. Il record di esportazioni giunge nel primo giorno dalla scadenza ufficiale dell’accordo tra l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i principali produttori al di fuori del Cartello, noto come Opec+. I due gruppi, guidati rispettivamente da Arabia Saudita e Russia non hanno raggiunto un’intesa su ulteriori tagli alla produzione lo scorso 6 marzo a Vienna, con Riad che ha deciso di ritornare sulla strategia precedente al 2016 che prevedeva un continuo aumento della produzione per guadagnare quote di mercato. Ieri funzionari di Aramco hanno confermato che l’obiettivo della società è quello di aumentare le sue esportazioni di petrolio a 10,6 milioni di barili al giorno a partire da maggio a seguito della riduzione del greggio impiegato per soddisfare il fabbisogno interno. L’aumento delle esportazioni di petrolio dell’Arabia Saudita è una conseguenza dell’impiego del gas naturale per far fronte al fabbisogno energetico del paese, in particolare nell’impianto di Al Fadhili, e alla progressiva riduzione del trasporto pubblico e privato a causa delle misure restrittive prese dalle autorità per contenere l’epidemia di coronavirus. (Res)