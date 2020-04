Business News: Sudafrica, Autorità sicurezza marittima precisa apertura porti per trasporto merci e minerali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I porti sudafricani rimangono aperti a tutti i tipi di merci, anche se le merci essenziali dovrebbero essere prioritarie ove possibile. Lo ha precisato il dipartimento dei Trasporti in un avviso condiviso dall'Autorità di sicurezza marittima del Sudafrica sul suo sito web. L'avviso, datato 31 marzo, contraddice le comunicazioni fatte la scorsa settimana dalle autorità portuali secondo cui i terminal merci sarebbero rimasti chiusi per tutta la durata del blocco nazionale di 21 giorni annunciato dal presidente Cyril Ramaphosa per contenere la diffusione della pandemia di Covid-19. Nei giorni scorsi diverse associazioni di categoria in Sudafrica, Zambia e Repubblica democratica del Congo (Rdc) avevano sollevato proteste e chiesto chiarimenti sulla possibilità di trasportare rame e altri minerali attraverso i porti del Sudafrica. “Il governo ha stabilito che, nell’ottica di garantire una catena di approvvigionamento funzionale in tutti i porti, tutti i carichi saranno accettati per il carico e lo scarico”, si legge nell'avviso. (Res)