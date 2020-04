Business News: coronavirus, governo Nigeria distribuisce fondi di sostegno negli stati in quarantena

- Il governo della Nigeria ha anticipato la distribuzione di fondi di sostegno promessi dal governo negli stati di Abuja, Lagos e Ogun, dov'è stato disposto un blocco generale delle attività per evitare la diffusione del coronavirus. Le autorità, riferisce la stampa nigeriana, hanno iniziato a versare una somma forfettaria di 52 dollari ai beneficiari del regime di previdenza sociale, in aumento rispetto all'assegno di 13 dollari che viene normalmente versato loro. L'aumento è stato concordato per sopperire alle necessità delle famiglie più vulnerabili, ha spiegato il presidente Muhammadu Buhari nel discorso tenuto domenica scorsa in diretta televisiva, quando ha annunciato il lockdown. Nei tre stati in cui è stato disposto il blocco vivono attualmente 25 milioni di persone. Nel paese sono stati finora confermati 151 casi di contagio, inclusi nove guariti e due morti. (Res)