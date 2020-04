Business News: coronavirus, Sudafrica introduce nuovi sussidi fiscali alle imprese

- Il governo del Sudafrica ha annunciato l’introduzione di un nuovo sussidio fiscale di 500 rand (circa 28 dollari) al mese per ciascun lavoratore nei prossimi quattro mesi per attutire le perdite finanziarie subite dalle imprese a causa del coronavirus. Lo riferiscono i media locali. In una nota, il ministero del Tesoro ha affermato che la misura consentirà anche alle aziende con entrate pari o inferiori a 50 milioni di rand (2,8 milioni di dollari) di ritardare il pagamento del 20 per cento delle passività fiscali dei propri dipendenti nei prossimi quattro mesi. “Gli aggiustamenti fiscali vengono effettuati alla luce dello stato nazionale di catastrofe e a causa degli impatti negativi significativi e potenzialmente duraturi sull'economia derivanti dalla diffusione del Covid-19”, conclude la nota. Il Sudafrica è il paese africano maggiormente colpito dalla pandemia di Covid-19, con ormai 1.280 casi confermati e due decessi. (Res)