Business News: coronavirus, disposto in Eritrea blocco attività per 21 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Eritrea mercoledì hanno ordinato il blocco delle attività per una durata di 21 giorni come misura volta a prevenire la diffusione del coronavirus nel paese. “Tutti i cittadini sono chiamati a rimanere a casa per tre settimane a partire da giovedì”, si legge in una nota della task force nazionale Covid-19, rilanciata dai media locali. Disposta anche la cancellazione dei voli commerciali, la chiusura delle scuole e l'arresto del trasporto pubblico, mentre i negozi di alimentari, farmacie e banche rimarranno aperti durante il giorno. Inoltre, non più di due persone dello stesso nucleo familiare potranno uscire contemporaneamente. Nel paese si registrano al momento 18 casi confermati di contagio da Covid-19. (Res)