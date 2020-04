Business News: Mozambico, Saipem firma accordo con istituto professionale per formazione giovani a Cabo Delgado

- La compagnia Saipem ha concluso un accordo di cooperazione con l'Istituto di formazione professionale e di studi sul lavoro (Ifpelac) Alberto Cassimo per fornire programmi congiunti di formazione professionale nella provincia di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. Il memorandum d'intesa firmato ieri a Maputo, riferisce Saipem in un comunicato, mette le basi per sviluppare congiuntamente programmi di formazione professionale dedicati ai giovani mozambicani nella provincia di Capo Delgado e di un programma di scambio di competenze tra i formatori Saipem e Ifpelac. Il protocollo d'intesa è stato firmato da Bertrand Noyelle, managing director di Saipem Mozambico, e da Anastacio Chambeze, direttore generale di Ifpelac, alla presenza del Segretario di Stato per la gioventù e l'occupazione, Oswaldo Armindo Faquir Petersburgo. “L'accordo con Ifpelac vuole costituire una partnership di lungo termine ed è un traguardo importante nella missione di Saipem durante l’esecuzione delle sue attività in Mozambico che consiste nel creare valore e contribuire allo sviluppo socio-economico della comunità locale”, ha commentato Noyelle. (Com)