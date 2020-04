Business News: coronavirus, in Sudafrica maggiori produttori di platino invocano causa di forza maggiore

- I maggiori produttori mondiali di platino, Anglo American Platinum, Sibanye-Stillwater e Impala Platinum, hanno invocato la causa di forza maggiore nei loro contratti, dopo che il governo del Sudafrica ha disposto nel paese una serrata generale delle attività per la durata di tre settimane nel quadro dell'emergenza coronavirus. "Non siamo in grado di fornire (ai clienti) metallo perché ora le nostre operazioni sono state sospese, quindi dovremo dichiarare causa di forza maggiore", ha dichiarato ai media sudafricani il portavoce della Sibanye, James Wellsted. Il lockdown deciso dal presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha innescato un declassamento del rating sovrano del paese africano da parte dell'agenzia di rating Moody, colpendo in particolare il suo settore minerario, che rappresenta circa il 7 per cento del Prodotto interno lordo (Pil). L'emergenza sanitaria ha inoltre rallentato la domanda di platino da parte delle case automobilistiche internazionali, i maggiori clienti dei produttori di platino sudafricani. Da sola, la compagnia Anglo American Platinum fornisce il 38 per cento del platino richiesto a livello globale. (Res)