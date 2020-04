Business news: Cina: esperti prevedono possibile interruzione catena di approvvigionamento per pandemia

- I porti e le compagnie di navigazione cinesi si stanno preparando per una seconda ondata di interruzioni della catena di approvvigionamento che potrebbero essere più profonde e prolungate rispetto al periodo già vissuto a causa dell'epidemia nel paese, poiché la diffusione globale del virus soffoca la domanda internazionale. È l'opinione comune di alcuni esperti del settore, raccolta dalla stampa internazionale. "Prevediamo che l'impatto a breve termine sulla crescita commerciale nei prossimi trimestri sarà probabilmente il peggiore di sempre, poiché le economie si bloccano e la domanda esterna affronterà un imminente collasso a causa delle misure di quarantena su larga scala nelle principali economie", ha affermato Rahul Kappor, vicepresidente di Ihs Markit. I volumi di lavorazione dei container cinesi sono diminuiti del 10,6 per cento nei primi due mesi del 2020 rispetto all'anno precedente, mentre le esportazioni sono diminuite del 17,2 per cento. E mentre i volumi sono rimbalzati a marzo con il riavvio delle operazioni di produzione e logistica, gli esportatori temono che le spedizioni in uscita possano subire un crollo ancora più marcato nei mesi a venire. "C'è una diffusa preoccupazione tra i porti e le compagnie di navigazione che il coronavirus oltremare ostacolerà la domanda e in cambio causerà un tributo alla produzione in Cina", ha dichiarato il segretario generale della China Ports & Harbors Association, Ding Li. (Cip)