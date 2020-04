Business news: Hong Kong, vendite al dettaglio crollate del 44 per cento a febbraio

- Le vendite al dettaglio di Hong Kong sono crollate del 44 per cento a febbraio rispetto all'anno precedente, a 2,9 miliardi di dollari, registrando il 13 mo mese consecutivo di declino. È quando mostrano i dati del governo dell'ex colonia britannica. Nei primi due mesi del 2020, il volume delle vendite al dettaglio della città è diminuito del 33,9 per cento su base annua. Il contesto economico del settore al dettaglio rimarrà estremamente austero a breve termine, ha dichiarato l'amministrazione in un comunicato, aggiungendo che l'esecutivo monitorerà attentamente la situazione e il suo impatto sull'economia e sull'occupazione in generale. Il valore delle vendite di cibo, alcol e tabacco è sceso del 9,3 per cento, insieme a un crollo del 58,7 per cento in gioielli, orologi e regali di valore; la maggior parte delle altre categorie ha subito un calo delle vendite. Il governo di Hong Kong ha annunciato un pacchetto di aiuti da 15,4 miliardi di dollari a febbraio, che include un piano per assegnare una dispensa in contanti una tantum di 1.300 dollari a ciascuno dei sette milioni di abitanti della città. (Cip)