Business news: Cina, nel primo trimestre emessi nuovi prestiti per 988 miliardi di dollari

- I nuovi prestiti emessi dalle banche commerciali della Cina hanno raggiunto 7.000 miliardi di yuan, pari a quasi 988 miliardi di dollari, nel primo trimestre di quest'anno mentre il paese intensifica il sostegno finanziario all'economia colpita dal coronavirus. Lo riferisce la Commissione di regolamentazione bancaria e assicurativa cinese. Il dato si confronta con i 5.810 miliardi di yuan dello stesso periodo dell'anno scorso. Zhou Liang, vicepresidente della Commissione, in una conferenza stampa, ha rilevato che l'aumento dei nuovi prestiti ha notevolmente sostenuto l'economia reale in un momento in cui la pandemia ha fornito all'economia rischi di recessione e ha causato shock esterni allo sviluppo economico e sociale del paese. Liu Guoqiang, vicegovernatore della Banca centrale, ha dichiarato durante la conferenza stampa che per la fase successiva, la politica monetaria prudente della Cina sarà perseguita con una flessibilità più moderata e maggiore attenzione sarà prestata a sostenere la ripresa dell'economia reale. La Banca centrale manterrà la liquidità del mercato ragionevolmente sufficiente per soddisfare le esigenze pratiche ed evitare una carenza di liquidità o un aumento dell'inflazione e che l'aumento dell'offerta di moneta M2 (moneta circolante, conti correnti liberi delle banche e postali, assegni circolari, vaglia cambiari e depositi in conto corrente presso il Tesoro, certificati di deposito delle banche, depositi vincolati, depositi postali) e il finanziamento aggregato dovrebbero corrispondere o essere leggermente superiori alla crescita del prodotto interno lordo nominale, ha affermato. (Cip)