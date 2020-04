Business news: Medio Oriente, in arrivo la prima recessione nella regione Mena in oltre 30 anni

- La crescita in Medio Oriente e Nord Africa (Mena), in particolare nei paesi importatori di petrolio, diminuirà di 2,4 punti percentuali per raggiungere quota 0,8 per cento nel 2020, il livello più basso dall'inizio degli anni Novanta. E’ quanto riferisce uno studio dell'Institute of International Finance (Iif) con sede a Washington DC, negli Stati Uniti, sull’impatto della pandemia di Covid-19 nella regione. La recessione globale porterà a una riduzione del commercio, degli investimenti diretti esteri, dei flussi turistici e delle rimesse in Egitto, Giordania, Marocco e Libano, mentre l'Egitto in particolare vedrà un calo significativo delle entrate nel canale di Suez. I flussi di capitali non residenti verso la regione dovrebbero diminuire dai 182 miliardi nel 2019 a 101 miliardi nel 2020, sulla scia dei minori flussi azionari e di debito. “Si prevede che le riserve ufficiali diminuiranno di 120 miliardi di dollari, principalmente in Arabia Saudita, Algeria, Iraq e Iran. Inoltre, prevediamo un forte calo dei fondi sovrani cumulativi di Kuwait, Qatar e Emirati Arabi Uniti”, prosegue il rapporto. Per quanto riguarda i prezzi globali del petrolio, l'Iif prevede che i nove paesi esportatori di petrolio della regione vedranno un calo degli utili di idrocarburi nel 2020 nell’ordine di 192 miliardi di dollari, pari all'11 per cento del Prodotto interno lordo. E’ probabile che questi paesi registrino ampi deficit fiscali a causa del crollo delle entrate petrolifere, con conseguente aumento del debito pubblico. Il saldo cumulativo delle partite correnti passerebbe da un avanzo di 65 miliardi di dollari nel 2019 a un disavanzo di 67 miliardi di dollari nel 2020, mentre il disavanzo fiscale passerebbe dal 2,9 per cento del Pil al 9,1 per cento. Il settore dei servizi sarà colpito più duramente a causa delle misure di distanziamento sociale, afferma ancora rapporto. La lotta alla Covid-19 include quarantene, interruzioni nelle catene di approvvigionamento, restrizioni sui viaggi e chiusure delle imprese considerate non essenziali: a questo si aggiunge il crollo dei prezzi del petrolio alla luce della rottura all’interno del gruppo Opec+. Ecco perché secondo l'Institute of International Finance è molto probabile che la regione Mena vedrà quest'anno una recessione: la prima in quasi tre decenni. (Res)