Business news: Iraq, esportazioni petrolifere stabili ma ricavi in forte calo a marzo

- La pandemia di coronavirus non ha fermato il ritmo delle esportazioni petrolifere dell’Iraq nel mese di marzo, ma ha ridotto notevolmente le entrate a causa del crollo dei prezzi sui mercati internazionali. Ammonta a 101.395.907 barili il totale dell’export di greggio iracheno nel mese di marzo, che ha generato ricavi pari a 2,988 miliardi di dollari grazie a un prezzo medio di 28,4 dollari al barile. Quest’ultimo dato è in netto calo rispetto a febbraio, quando con meno quantità di greggio (98 milioni di barili) Baghdad aveva incassato circa 5 miliardi dollari ad un prezzo medio di 51,3 dollari al barile. In un’intervista al quotidiano “Al Sabah”, il vicepremier e ministro del Petrolio iracheno, Thamer al Ghadban, ha assicurato che la produzione e l’esportazione di petrolio in Iraq “proseguono senza interruzioni” nonostante la pandemia di coronavirus. “L'estrazione del greggio dai campi di produzione in tutte le regioni del paese non si è fermata", ha detto Al Ghadban, precisando che l’emergenza Covid-19 “non ha colpito le operazioni petrolifere”. Secondo l’esponente del governo di Baghdad, “le esportazioni di petrolio iracheno sono proseguite senza intoppi attraverso i porti del sud verso i mercati internazionali”. Il dicastero, ha aggiunto Al Ghadban, intende “fornire i migliori servizi ai cittadini in questo momento critico e ha messo a disposizione un grande magazzino di carburante a Baghdad”. (Irb)