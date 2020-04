Business news: Cina, Huawei registra crescita entrate del 19,1 per cento nel 2019

- Il colosso tecnologico cinese Huawei ha registrato una crescita annuale delle entrate del 19,1 per cento su base annua nel 2019. Secondo quanto riferisce la stampa cinese, i ricavi si sono attestati a 858,5 miliardi di yuan (120,9 miliardi di dollari), mentre l'utile netto è aumentato del 5,6 per cento su base annua a 62,7 miliardi di yuan (8,8 miliardi di dollari). "Il 2019 è stato un anno straordinario per Huawei", ha affermato Eric Xu, presidente a rotazione della società. "Nonostante l'enorme pressione esterna, il nostro team è andato avanti con una particolare attenzione alla creazione di valore per i nostri clienti. Abbiamo lavorato duramente per guadagnare il loro rispetto e la loro fiducia, così come quella dei nostri partner in tutto il mondo. Il business rimane solido", ha aggiunto Xu. La società ha investito il 15,3 per cento delle sue entrate del 2019 – ovvero 131,7 miliardi di yuan (18,5 miliardi di dollari) – in ricerca e sviluppo, con un aumento di 101,5 miliardi di yuan (circa 14,3 miliardi di dollari) nel 2018. La sua spesa totale in ricerca e sviluppo nell'ultimo decennio supera ora i 600 miliardi di yuan (84,5 miliardi di dollari). Inoltre, nonostante il rallentamento delle vendite all'estero per effetto della minaccia di un divieto statunitense, le sue attività di consumo hanno continuato a crescere: le spedizioni globali sono aumentate del 16,8 per cento su base annua, assicurando alla compagnia la posizione di secondo produttore mondiale di telefoni con un totale di 240 milioni di vendite telefoniche. (Cip)