Business news: Serbia, miniere Rtb Bor, previsto un aumento della produzione nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società cinese Zijin, partner strategico del governo della Serbia nella proprietà e gestione delle miniere Rtb di Bor, ha deciso di aumentare la produzione del complesso minerario ne 2020. Lo riferisce il quotidiano "Vecernije novosti", precisando che l'obiettivo entro fine anno è di una produzione pari a 90 mila tonnellate di rame, 1.833 chili d'oro e circa 12 tonnellate di argento. Secondo le fonti del quotidiano, a gennaio gli utili del complesso minerario sono stati pari a 7,7 milioni di euro, mentre per quest'anno gli utili previsti sono pari a 102 milioni di dollari. La compagnia cinese Zijin è proprietaria del 63 per cento delle miniere situate nella parte orientale della Serbia. Zijin ha assunto ufficialmente il 18 dicembre 2018 la gestione del complesso minerario Rtb Bor. Il 17 settembre 2018 è stato firmato a Pechino il contratto che definisce il partenariato strategico fra il governo serbo e la società mineraria cinese. Il documento è stato firmato dal ministro serbo dell'Energia, Aleksandar Antic, alla presenza del presidente serbo Aleksandar Vucic. Il 31 agosto 2018 il ministro Antic ha annunciato alla stampa serba che Zijin "sarà il partner strategico del governo serbo per il complesso minerario Rtb Bor". (Seb)