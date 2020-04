Business news: Cina, vendite General Motors crollate del 43,3 per cento nei primi tre mesi

- Le vendite di veicoli della casa automobilistica statunitense General Motors (Gm) in Cina sono diminuite del 43,3 per cento nei primi tre mesi del 2020, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha comunicato la società. Le restrizioni ai viaggi hanno contribuito a un calo del 79 per cento delle vendite complessive di automobili a febbraio, dopo un calo del 19 per cento a gennaio, secondo la compagnia. Gm, la seconda casa automobilistica straniera più grande della Cina, ha consegnato 461.716 veicoli nel primo trimestre; il calo del periodo segue un secondo calo diretto delle vendite annuali nel 2019. Gm ha una joint venture in Cina con SAIC Motor Corp che produce veicoli Buick, Chevrolet e Cadillac. Ha anche un'altra impresa, Sgmw, con Saic e Guangxi Automobile Group, che produce minivan e ha iniziato a produrre automobili di fascia alta. Gm ha lanciato inoltre un nuovo modello elettrico Chevrolet in Cina quest'anno e prevede di offrire motori a quattro cilindri in alcuni modelli attualmente offerti solo con motori più piccoli. (Cip)