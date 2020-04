Business news: Cina, Banca centrale taglia dell'uno per cento riserve obbligatorie bancarie per alcune banche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale cinese ha dichiarato che taglierà il rapporto tra le riserve obbligatorie bancarie (Rrr) di un punto percentuale per alcune banche e che i tagli saranno applicati in due fasi, il 15 aprile e il 15 maggio. Lo riferisce l'emittente televisiva cinese "Cgtn". La banca centrale, a inizio marzo ha tagliato il tasso di interesse sui prestiti alle banche con il margine maggiore in cinque anni e ha iniettato 50 miliardi di yuan (sette miliardi di euro) nel sistema finanziario per aiutare il paese a superare l'impatto del coronavirus. La Pboc ha dichiarato di aver ridotto il tasso di riacquisto inverso a sette giorni dal 2,4 al 2,2 per cento. "È stato il più grande taglio dal 2015", ha dichiarato Julian Evans-Pritchard, economista cinese presso Capital Economics. "Offrendo fondi a un tasso inferiore, la Pboc sarà in grado di mantenere bassi i tassi interbancari di mercato anche se la liquidità derivante dai tagli del coefficiente di riserva obbligatoria (Rrr) viene assorbita dal sistema bancario", ha affermato. (Cip)