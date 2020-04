Business news: Arabia Saudita, Banca centrale, erogazione prestiti agevolati per far fronte a crisi coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell'Arabia Saudita (Saudi Arabian Monetary Authority, Sama) ha ordinanto agli istituti di credito di erogare prestiti agevolati alle imprese colpite dalle conseguenze del coronavirus, in modo da evitare tagli dei posti di lavoro. Secondo quanto riferito in una circolare della Sama, le banche dovrebbero anche fornire sgravi ai rimborsi del debito per tutti i clienti che sono già stati licenziati. Finora l'Arabia Saudita è l'unico paese del G20 che ha risposto all'impatto economico del virus tagliando le spese. La Sama ha anche svelato un programma da 50 miliardi di riyal (13,3 miliardi di dollari) per aiutare le aziende private del regno che sta anche affrontando, oltre alle conseguenze della pandemia, il crollo dei prezzi del petrolio innescato dal fallimento dell’accordo tra Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e i produttori al di fuori del Cartello guidati dalla Russia. La Banca centrale saudita ha posticipato l'attuazione degli standard di Basilea III per aiutare le banche a rispondere alla crisi del coronavirus. In base alle circolare diffusa dalla Sama, le banche dovrebbero rinunciare a tutte le commissioni e agli oneri derivanti dall'uso dei canali digitali per un massimo di sei mesi, inclusa la commissione di attivazione per i nuovi clienti, mente le commissioni minime per tutti i conti bancari dovranno essere revocate per un massimo di sei mesi. La Sama ha inoltre chiesto agli istituti di non addebitare commissioni per almeno sei mesi per rifinanziare le strutture esistenti, l'interruzione dei prestiti esistente o nuovi depositi. Altra misura richiesta dalla Sama è la revisione e rivalutazione dei tassi di interesse di carte di credito, oltre al rimborso per i clienti che potrebbero aver bisogno di annullare prenotazioni di viaggi effettuate con le proprie carte di credito, debito o prepagate. (Res)