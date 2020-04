Business news: Serbia, scambio commerciale in aumento nei primi due mesi dell'anno

- Lo scambio commerciale con l'estero della Serbia ha registrato un aumento nei primi due mesi dell'anno del 10,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: lo rende noto l'Istituto nazionale di statistica, precisando che l'interscambio complessivo è ammontato in quel periodo a 6,7 miliardi di euro. Le esportazioni di merci dalla Serbia sono aumentate dell'11,5 percento e le importazioni del 10,3 percento. Sono stati esportati beni per 2,8 miliardi di euro e importati per 3,9 miliardi di euro, con un disavanzo in aumento del 7,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. I principali partner nelle esportazioni sono stati Germania, Italia, Bosnia Erzegovina, Romania e nelle importazioni Germania, Cina, Russia, Italia e Ungheria. (Seb)