Business news: Cina, primo aeroporto merci a Ezhou sarà operativo a fine 2021

- Il primo aeroporto cinese dedicato al carico merci a Ezhou, nella provincia centrale di Hubei, dovrebbe essere operativo entro la fine del 2021 o a inizio 2022. "La costruzione del progetto dell'aeroporto di Ezhou è iniziata nella seconda metà dell'anno scorso e la ricostruzione è stata ripresa, secondo la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma cinese (Ndrc). L'aeroporto di Ezhou è il primo aeroporto cargo del paese, con l'orientamento funzionale dell'hub merci aereo e dell'aeroporto di alimentazione per il trasporto passeggeri. È anche il primo progetto aeroportuale della Cina che introduce il capitale sociale e le imprese. La capacità produttiva annua di trasporto aereo di merci dell'aeroporto è progettata per raggiungere 3,3 milioni di tonnellate entro il 2030, secondo la Ndrc. (Cip)