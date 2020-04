Business news: Toyota sospende produzione di autovetture in Giappone

- Toyota Motor ha sospeso dal 3 aprile, la produzione di autoveicoli presso cinque stabilimenti in Giappone, ripercorrendo i passi intrapresi da altre case automobilistiche di tutto il mondo in risposta al tracollo delle vendite causato dalla pandemia di coronavirus. Il primo costruttore di automobili del giapponese per il momento esprime ottimismo: la sua solida posizione in termini di liquidità dovrebbe aiutare l’azienda a sostenere il periodo di crisi meglio di altri attori del settore. “Ho detto più volte che ci troviamo in un contesto in rapida evoluzione, ma è comunque scioccante come il mondo sia potuto cambiare in un istante”, ha dichiarato il presidente di Toyota, Akio Toyoda, che presiede anche l’Associazione dei costruttori di automobili del Giappone. (Git)