Business news: India, Banca asiatica di sviluppo prevede crescita del quattro per cento quest’anno

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha corretto al ribasso la previsione di crescita per l’India per l’anno fiscale 2020-21 (iniziato il primo aprile) al quattro per cento, a causa della pandemia di coronavirus. A dicembre la stima era del 6,5 per cento. Nell’esercizio successivo, 2021-22, l’economia dovrebbe crescere, invece, del 6,2 per cento. L’istituto di Manila, nel suo rapporto “Asian Development Outlook (Ado) 2020”, ha spiegato che la crescita indiana rimarrà sottotono, dopo il brusco rallentamento dell’anno scorso al cinque per cento (dal precedente 6,1 per cento) a causa della stretta creditizia originata dal settore finanziario non bancario, alla quale si è aggiunta l’emergenza Covid-19. Secondo l’Adb il blocco delle attività produttive e il deterioramento dell’ambiente globale avranno ripercussioni, nonostante le misure di sostegno, gli sgravi fiscali e le riforme per rilanciare il credito. (Inn)