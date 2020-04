Business news: Golfo, aumentata del 20 per cento la domanda di servizi di trasporto merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre gli aerei passeggeri sono stati messi “a riposo” dalla scorsa settimana, le compagnie aeree nella regione del Golfo hanno visto aumentare i servizi di trasporto merci del 20 per cento su base annua. La domanda di beni essenziali, come cibo e forniture mediche, è infatti notevolmente aumentata dopo le restrizioni per combattere l'epidemia di Covid-19. “L’aumento finora è nell’ordine del 20 per cento. Ma si prevede che aumenti ulteriormente”, ha detto al sito web “Arabian Business” Mohammed al Husary, presidente esecutivo e proprietario di Uas International Trip Support, una società con sede a Dubai che offre servizi di supporto globale alle compagnie aeree. "C'è una grande domanda di forniture mediche e di forniture essenziali a livello globale", ha spiegato Al Husary, aggiungendo che la domanda aumenterà probabilmente ancora di più man mano che l’epidemia di coronavirus continuerà a diffondersi. (Res)