India: ministero Esteri critica i commenti del premier pakistano Khan sul Kashmir (8)

- L’articolo 370, in combinazione con l’articolo 35A, dal 1954 ha concesso ai residenti del Jammu e Kashmir un trattamento differenziato in materia di cittadinanza, proprietà immobiliari e diritti fondamentali. Sull’articolo 370, contenente disposizioni transitorie sullo statuto, si fondava l’autonomia, mentre sull’articolo 35A i diritti speciali dei residenti. In virtù delle due norme, ai cittadini indiani di altri Stati è stato vietato di acquistare terreni o immobili nel Jammu e Kashmir, di stabilirvisi in modo definitivo o di lavorare per l’amministrazione locale. Contro l’abrogazione dell’articolo 370 sono state presentate diverse petizioni alla Corte suprema; sull’articolo 35A era già aperta una questione di legittimità, perché fu incorporato nella Costituzione nel 1954 per ordine dell’allora presidente della Repubblica, Rajendra Prasad, e non per via parlamentare. (segue) (Inn)