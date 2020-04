India: ministero Esteri critica i commenti del premier pakistano Khan sul Kashmir (9)

- Il 31 ottobre il Territorio dell’Unione di Jammu e Kashmir è subentrato allo Stato di Jammu e Kashmir, che era stato istituito nel 1954 in seguito alla ratifica dell’adesione all’India del Principato di Jammu e Kashmir, nel 1947. Srinagar è la capitale estiva, Jammu quella invernale. La popolazione, di oltre dodici milioni di abitanti, è a maggioranza musulmana. La lingua kashmira è la più parlata, anche se le lingue ufficiali sono l’urdu, l’hindi e l’inglese. Nel nuovo Territorio si è insediato il “luogotenente governatore” Girish Chandra Murmu. Nuova Delhi ha il controllo diretto dell’ordine pubblico del Jammu e Kashmir, che in un futuro non precisato avrà un governo eletto. Già prima degli ultimi sviluppi il Jammu e Kashmir si trovava sotto una sorta di amministrazione straordinaria: nel giugno del 2018, infatti, in seguito alla caduta del governo di coalizione tra il Partito democratico popolare (Pdp) e il Partito del popolo indiano (Bjp), il potere era passato al governatore e nel novembre dello stesso anno l’assemblea legislativa era stata sciolta, senza che fossero indette elezioni per il suo rinnovo, per motivi di sicurezza. (segue) (Inn)