Business news: Cina, commercio servizi in calo dell'11,6 per cento a gennaio e febbraio

- A causa della pandemia di Covid-19 il commercio di servizi in Cina è diminuito nei primi due mesi del 2020: ha totalizzato 740,31 miliardi di yuan (circa 104,6 miliardi di dollari) nel periodo, in calo dell'11,6 per cento su base annua. Lo ha reso noto il ministero del Commercio cinese (Moc) che tuttavia ha evidenziato un miglioramento della struttura commerciale, con il restringimento del deficit. Secondo i dati, le esportazioni di servizi sono ammontate a 275,1 miliardi di yuan (38,7 miliardi di dollari), in calo del sei per cento, mentre le importazioni sono diminuite del 14,6 per cento a 465,2 miliardi di yuan (65,5 miliardi di dollari). Il disavanzo commerciale si è attestato a 190,2 miliardi di yuan (26,8 miliardi di dollari) durante il periodo, in calo del 24,6 per cento rispetto allo stesso bimestre dell'anno scorso. Il ministero ha messo in luce una forte capacità di ripresa nel commercio cinese di servizi ad alta intensità di conoscenza in seguito all'epidemia, che è cresciuta dell'uno per cento su base annua a 276,6 miliardi di yuan (circa 39 miliardi di dollari). A differenza del commercio di merci, gli scambi di servizi si riferiscono alla vendita e alla consegna di prodotti immateriali come trasporto, turismo, telecomunicazioni, edilizia, pubblicità, informatica e contabilità. (Cip)